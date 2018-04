ROMA – Lo scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura per i commenti sul cantante Biondo di Amici continua sui social network con battute al veleno. Una lite in cui l’attrice Laura Chiatti si schiera apertamente con la Ventura e lancia una battuta al vetriolo alla ballerina: “Ci sono donne e donnette”.

La lite tra la Parisi e la Ventura è iniziata con il caso Biondo. La ballerina infatti non ha apprezzato le doti canore di Biondo, il giovane concorrente di Amici di Maria de Filippi e per le sue critiche è stata attaccata duramente sui social dai fan del cantante, tanto da arrivare ad essere minacciata di morte insieme alla figlia. La Ventura, invece, ha sostenuto Biondo e ha scatenato le reazioni dei fan, tanto che la Parisi l’ha accusata di aver diffuso una notizia falsa e di aver fomentato l’odio contro di lei.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Uno scambio di accuse che passa da Instagram, con la Ventura che ha replicato alla Parisi: “Ma di cosa stiamo parlando? C’è un ragazzo talentuoso e soprattutto una brava persona, che ha chiesto esplicitamente alle sue fan di non insultarti, e tu invece continui a fomentare odio contro di lui? Vabbè che il mondo va al contrario, ma qui c’è una donna di 59 anni che si comporta come un ragazzino di 18 e un ragazzino di 18 che si comporta come se avesse 59 anni”.

Intanto a schierarsi dalla parte della Ventura ci sono Giulia Salemi, grande fan del cantante di Amici, e l’attrice Laura Chiatti che rilascia un commento con toni decisamente esagerati che suonano come elogio alla conduttrice e come frecciatina velenosa alla ballerina: “Amore, ci sono donne, donnette, mezze donne e poi ci sei tu! Un’altra categoria… ma una come te nasce ogni 100 anni, sei straordinaria, la tua mente è straordinaria”.