Simona Ventura in lutto in vacanza: è morta la cara amica Sabrina Boldrocchi. Aveva 51 anni

Simona Ventura colta da un triste lutto mentre era in vacanza. E’ venuta a mancare prematuramente la sua casa amica Sabrina Boldrocchi, imprenditrice milanese e signora della moda.

Boldrocchi, erede di una importante famiglia milanese, lottava da circa un anno contro una grave malattia. Si è spenta proprio nel giorno del suo compleanno, a 51 anni, nell’ospedale di Olbia, in Sardegna, dove Simona Ventura stava trascorrendo le vacanze.

Chi era Sabrina Boldrocchi

Sabrina Boldrocchi era dal 2007 partner della società Fashion&Retail, che offre consulenza per operazioni immobiliari legate a brand della moda. A gennaio del 2020 aveva seguito il famoso chef-macellaio Salt Bae per l’apertura di un ristorante della nota catena di steakhouse.

Erede di una delle più importanti famiglie milanesi, Sabrina Boldrocchi vantava un patrimonio che comprende diversi immobili nel centro del capoluogo lombardo.

Aveva scoperto di essere malata lo scorso anno a Porto Rotondo, nota località estiva che la famiglia della donna ha contribuito a sviluppare. Le sue feste erano molto note tra il jet set.

Sabrina Boldrocchi, il dolore di Simona Ventura per l’amica scomparsa

Appresa la tragica notizia Simona Ventura ha voluto condividere il suo dolore su Instagram, con una foto nelle stories che la ritrae in compagnia della sua cara amica.

“Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare – ha scritto Ventura – Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere. Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi”.

Simona Ventura ha poi pubblicato un’altra foto, mentre era a cena con Sabrina Boldrocchi e col marito Giovanni Terzi: “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. E’ così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre”.