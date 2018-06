ROMA – Nozze da favola al Castello Banfi di Montalcino per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 2 giugno e a suggellare la loro unione ci sarà anche la ex di lui, Alessia Marcuzzi, nonché madre del primogenito di Inzaghi, Tommaso, che oggi ha 17 anni.

Oltre che il coronamento di un sogno d’amore, le nozze di Simone e Gaia saranno l’ennesima occasione di celebrare la loro splendida famiglia allargata. L’allenatore della Lazio e l’imprenditrice della moda, stanno insieme da oltre 7 anni ormai. Insieme hanno avuto anche un bambino, Lorenzo, che è nato nel 2013 e cresce spensierato con i fratellastri Tommaso e Mia, la secondogenita della Marcuzzi avuta con Facchinetti.

La festa si preannuncia favolosa: l’organizzazione è stata affidata a Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini e nota wedding planner dei Vip.