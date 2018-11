ROMA – Sinead O’ Connor non ha fatto in tempo a diventare musulmana che si è già scagliata contro tutti i bianchi non musulmani: “Sono disgustosi”. Questo il tweet della cantante, che ha scatenato le risposte (tra il piccato e il preoccupato).

Questo il testo: “Sono terribilmente dispiaciuta, ciò che sto per dire è una cosa molto razzista e non credevo che avrei mai potuto dirlo. Davvero, non voglio mai più passare del tempo con i bianchi (se è cosi che sono chiamati i non musulmani). Neanche per un momento, per nessuna ragione. Sono disgustosi”.

Ora Sinead si fa chiamare Shuhada, che in arabo significa martire, e indossa l’hijab. La cantautrice irlandese, che spesso in passato ha dato prova di un percorso personale turbolento, si è mostrata sui social network con indosso il velo e in un video intona l’Adhan, il richiamo alla preghiera dei musulmani.