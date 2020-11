Smartworking, se la “passione” svanisce: il 74% delle donne non ha più voglia di farlo

Lo ha verificato Gleeden, il celebre sito di incontri extraconiugali che da tempo monitora gli effetti delle restrizioni sulla sessualità in tempi di smartworking.

Non c’è dubbio che con l’arrivo del coronavirus e il relativo smartworking la passione sotto le lenzuola si è raffreddata. Era stato uno studio di Gleeden, il sito leader degli incontri extraconiugali in Europa, a rilevare, già in estate, come quasi 8 donne su 10 facessero davvero fatica a raggiungere l’orgasmo.

Tra i motivi principali l’ansia, lo stress da quarantena, la paura del contagio e soprattutto lo smartworking. Ora che la situazione sembra nuovamente simile a quella della scorsa primavera, Gleeden ha voluto approfondire chiedendo alle donne se lavorare da casa favorisca o meno la propensione all’amore. Il 74% delle partecipanti ha rivelato che, da quando si lavora da casa, l’intimità col proprio partner è stata accantonata.

Smartworking e passione, le cause

Tra le cause, al primo posto c’è l’incapacità di staccare totalmente la testa dagli impegni lavorativi (82%), che per molte iniziano prima e finiscono molto più tardi di quando andavano in ufficio.

Poi c’è la mancanza di tempo (69%). Tra chi si sente nella condizione di essere costantemente reperibile e chi ha figli a casa, la possibilità di ritagliarsi dei momenti di intimità appare sempre più difficile (anche per via della stanchezza).

Per altre (62%) anche lo stile che hanno iniziato ad adottare in lockdown sta influendo negativamente sull’eccitazione. Pigiami, tute, così come l’essere troppo “acqua e sapone”, non aiuta a sentirsi belle e provocanti. Questo è valido anche per gli uomini, sicuramente meno attraenti in pigiama e felpone.

A sorpresa, ma anche non troppo, c’è il momentaneo addio all’aperitivo tra colleghi o amici (24%). Un momento distensivo che aiutava a rilassarsi e, anche quella dose di alcol, aiutava ad essere più vogliose di tornare a casa dal proprio uomo.

Tra le scuse più usate, invece, per declinare le avances di mariti e fidanzati figurerebbero il sempre verde mal di testa, un ciclo senza fine, i figli nella stanza accanto e il lavoro. (fonte FQ MAGAZINE)