FORMENTERA – Marco Borriello sarebbe nuovamente innamorato. Secondo quanto riportato dal giornalista specializzato in gossip Gabriele Parpiglia nel corso di un’intervista a Radio Deejay, l’ex attaccante di Roma e Milan starebbe trascorrendo qualche giorno di vacanza in compagnia di Sofia Resing, modella e imprenditrice brasiliana.

Sofia Resing, tutto quello che c’e’ da sapere sulla nuova fiamma di Marco Borriello.

Sofia Resing ha alle spalle una carriera molto importante da modella. Ha firmato contratti con Modellink Stockholm, Way Model Management Sao Paulo, Women Direct Milan, Uno Models Barcelona, ​​Storm Management London, Monster Management Milan, MP Paris e Women / 360 New York.

Nel 2013 Sofia Resing ha sfilato per Sally LaPointe e Tracy Reese. Ha camminato sulle passerelle primaverili per Desigual e Naeem Khan. E’ stata scelta per un servizio editoriale nell’edizione di agosto di Grazia UK, dal titolo Pop Goes Autumn.

Nel 2014 ha accompagnato Versace per il Riachuelo November Show. E’ stata scelta per un editoriale nell’edizione di maggio di Harper’s Bazaar Thailand, che si chiamava J’Adore. Era sulla copertina primaverile di Revue de Modes francese.

Nel 2015 ha sfilato sulle passerelle di primavera per Stephane Rolland e Zuhair Murad. Ha sfilato sulla passerella d’autunno per Etam. Ha camminato sulla passerella d’alta moda per Zuhair Murad. E’ stata scelta per un editoriale nell’edizione di maggio di Biba Magazine.

E’ stata scelta per un editoriale nell’edizione di novembre di Vogue Brasile. Ha sfilato per un editoriale nell’edizione di dicembre di Elle US, che si chiamava Snow Patrol. Era nella campagna pubblicitaria estiva per Zuhair Murad.

Nel 2016 ha percorso le passerelle d’alta moda per Guo Pei e Yanina. Camminò sulla passerella di primavera per Etam. E’ stata selezionata per un editoriale nell’edizione di febbraio di Sports Illustrated.

E’ stata scelta per un editoriale nell’edizione di primavera di Revue de Modes francese, che si chiamava Heaven is in Here. E’ stata selezionata per un editoriale nell’edizione di ottobre di Lui Magazine. Era nella campagna pubblicitaria autunnale per Sephora.