MILANO – Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, torna a far parlare di sé. E sempre per uno dei suoi post su Instagram in cui sfoggia le proprie ricchezze. Questa volta l'imprenditrice, mamma di tre figli, ha lanciato i propri strali contro la compagnia Alitalia per i ritardi al suo volo e se l'è presa anche con chi, in passato, l'ha criticata per l'utilizzo di un aereo privato.

“Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ci stava bene? All’andata abbiamo fatto 3 ore di ritardo con Alitalia. Adesso un’altra ora minimo di ritardo. Quindi io ve lo dico già da ora, dal prossimo solo aerei privati. Non me ne frega un cacchio. Seguitemi, criticatemi, fate quello che vi pare: a me su un aereo di linea non mi vedrete più”, si è sfogata Bruganelli in una storia postata su Instagram.

Alcuni mesi fa, intervistato da Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis aveva cercato di spiegare che in realtà quelle della moglie sono solo provocazioni: “Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole. E lei mette le trappole, è una paracula. In tanti abboccano con tutte le scarpe: lei si diverte e passa il tempo”.