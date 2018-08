ROMA – Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, se la prende con il settimanale “Diva e Donna”.

Il setttimanale "Diva e donna" ha pubblicato una foto di Paolo Bonolis con la moglie e i tre figli, scrivendo: "Una famiglia pronta ad allargarsi". E lei, una che dice sempre quello che pensa, non ci sta: "Ma anche no! Perché scrivete così a caso?!? Non avete idea di quali siano gli equilibri e le intenzioni di una famiglia. Non giocate con i titoli NESSUN FIGLIO IN ARRIVO".