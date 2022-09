Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivranno in case diverse: “È il segreto per restare insieme tutta la vita” (foto ANSA)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dormiranno in case separate. A dirlo è l’imprenditrice, nuovamente opinionista del Grande Fratello Vip, in una nuova intervista per Il Corriere della Sera. La coppia, che già dormiva in camere separate, ha deciso di andare a vivere addirittura in due palazzi differenti, che saranno comunicanti tra loro. Anche le figlie della coppia saranno coinvolte. Una seguirà la madre, l’altra continuerà a vivere nella casa con il papà.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivranno in case diverse

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà. Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Il ritorno come opinionista al Grande Fratello Vip

La Bruganelli tra qualche settimana tornerà a rivestire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Questa volta al suo fianco ci sarà Orietta Berti. Come già dichiarato tempo fa, Sonia Bruganelli ha scelto di accettare di nuovo il ruolo di opinionista in un momento per lei complicato. “I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto”, spiega oggi.