ROMA – Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato su Instagram le foto della vacanza in Kenya, dove sta trascorrendo le vacanze di capodanno con tutta la famiglia.

Ma c’è uno scatto che non è passato inosservato. La foto della discordia è quello della figlia a bordo del jet privato con cui hanno raggiunto l’ambita destinazione, mezzo di trasporto che la famiglia Bonolis utilizza spesso e volentieri per viaggiare. La moglie del conduttore, ancora una volta, viene accusata di ostentare ricchezza.

“Non ostento ricchezza – ha risposto lady Bonolis -. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa niente, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente”.

E poi ancora: “Io non gioisco alle spalle di nessuno. Il fatto che noi si possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno”.