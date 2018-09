MILANO – Ancora polemiche sui post di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis già in passato molto criticata sui social per la sua ostentazione del lusso, e per questo attaccata anche da Maurizio Costanzo.

Questa volta il motivo degli attacchi è una foto postata su Instagram in cui si vedono diverse borse di Chanel, immagine accompagnata dalla didascalia: “L’ordine che piace a me #addicted #noinvidiosi #pleasefashion”.

Moltissimi i commenti al post, per lo più di feroce critica. Qualcuno la definisce una “poveraccia”. Qualcun altro scrive: “Signore si nasce. Lei non credo”, e qualcuno ancora: “Di pessimo gusto”.

E ancora: “Ma vai a correre. Esibizionista. Vergognati”, “Non ti smentisci mai. Un altro schiaffo a noi e alla povertà, megalomane”.

Ma sono anche molti i commenti di utenti che difendono la signora Bonolis: “Quanta invidia siete tutte ridicole. Se avete dei problemi, nn seguite Sonia…. C’è chi può e chi no:tu puoi e fai beneeeee!!!”, “Sono solo una massa di rosicone perché tutte vorremmo avere tutte quelle splendide Chanel…. brava @soniabrugi alla faccia di chi ti vuole male”.