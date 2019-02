MILANO – Sonia Bruganelli di nuovo nel mirino delle critiche sui social. La moglie di Paolo Bonolis è finita ancora una volta nell’occhio del ciclone per un video postato su Instagram che riprende la figlie Adele insieme ad una amica mentre giocano con Stich, il cagnolino di famiglia.

Nel breve filmato si vedono le due bambine che battono le mani sul letto a ritmo di musica per divertire il chihuaha, che in effetti sembra apprezzare. Ma molti utenti sui social non la pensano così.

Qualcuno ha infatti commentato duramente il gesto, invocando addirittura la “protezione animali”: “Questo cane lo state facendo diventare nevrotico dovrebbe intervenire la protezione animali”.