Sophie Codegoni è la nuova compagna di Fabrizio Corona? Lo avrebbe detto lui stesso alla polizia che lo è andata a ‘trovare’ a casa chiamata per schiamazzi dai vicini alcune sere fa.

Sophie Codegoni a casa di Fabrizio Corona?

In uno dei tanti video girati dagli amici di Corona in quel momento, davanti alla polizia, e poi postati sui social si vede infatti una giovane bionda che somiglia proprio alla ex tronista di Uomini e donne.

Nel video si vede infatti una ragazza bionda seduta ad un tavolo in casa di Fabrizio Corona. “E’ la mia convivente, la mia fidanzata”, ha detto l’ex paparazzo dei vip, che al momento si trova agli arresti domiciliari.

I flirt presunti di Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

Si tratta di notizie, o quanto meno di indiscrezioni, che smentirebbero quindi altre indiscrezioni riguardanti Corona e Codegoni. Al primo, infatti, era stato attribuito un flirt con Jessica Antonini, mentre a Sophie una liaison con il calciatore Nicolò Zaniolo.

Il weekend di Sophie Codegoni con Taylor Mega

Al momento nessuno dei due ha smentito né confermato. Ma ad avvalorare l’ipotesi ci sarebbe anche la fuga a Portofino di Sophie Codegoni insieme a Taylor Mega, una delle ex di Fabrizio Corona, che fa pensare ad una certa vicinanza della ex tronista all’entourage del paparazzo.