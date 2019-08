Soraja Vucelic, l’ex di Neymar finisce in piscina con la sua Lamborghini

ROMA – Soraja Vucelic, modella serba ed ex fiamma di Neymar, non è riuscita a frenare in tempo mentre guidava con i tacchi – molto alti – la sua Lamborghini ed è finita in piscina. Con tutta la macchina. Il video è stato postato dalla stessa modella su Instagram. E in poche ore, naturalmente, le immagini sono finite sui social di tutto il mondo. E anche nelle home dei siti di tutto il mondo.

La bellissima modella stava registrando un video a Cannes, sulla Costa Azzurra.

Vucelic e Neymar si erano conosciuti nel 2014 ad Ibiza. A ottobre dello stesso anno il fuoriclasse del Psg, senza badare a spese, per stare più vicino all’allora fidanzata, l’aveva ‘prelevata’ con un jet privato e recapitata a Barcellona, dove allora giocava Neymar. Poi i due, evidentemente, non hanno trovato la sintonia giusta.

Su Instagram, dove la modella ha oltre 300mila follower, non sono mancate le critiche dopo la pubblicazione del video, anche per via della didascalia scelta: “Quando ti scivola il pedale del freno e la Lambo finisce in piscina”, frase corredata di smile di risata e l’hashtag #ooopss.

Comunque: per chi fosse interessato a guardare il video di una Lamborghini che finisce in piscina ecco il link al profilo Instagram della modella.