ROMA – Rivelazione piccante per Mel B delle Spice Girls. La cantante ha dichiarato che negli anni Novanta ha avuto un rapporto intimo insieme alla collega Geri Halliwell. Melanie Brown, dichiaratamente bisessuale, lo ha rivelato in una intervista proprio alla vigilia della reunion della band, che vedrà le Spice Girls partire per un nuovo tour tra due mesi. Una ammissione che è stata smentita prontamente dalla Halliwell.

Durante le riprese di Life Stories, Mel B ha ammesso di averlo fatto con la Halliwell: “È successo una volta sola. Abbiamo anche riso molto”. Una dichiarazione che, non nasconde, potrebbe causarle qualche problema: “Lei mi ucciderà, anche suo marito (Christian Horner, ndr). Sono un coppia perfettina, vivono felici in campagna. Spero che non lo neghi, perché è stata solo una cosa divertente”.

La Scary Spice si è lasciata andare anche ad un complimento inaspettato per Geri: “Ha uno splendido seno”. La Halliwell d’altronde è ricordata come una delle Spice più vivaci e spregiudicate, anche per aver flirtato in pubblico con il principe Carlo d’Inghilterra. La replica di Geri non si è fatta attendere ed è stata una smentita.

Secondo la Halliwell, Mel B avrebbe raccontato questo falso episodio solo per pubblicizzare la sua autobiografia “Brutally Honest”. Una fonte vicina a Geri ha raccontato al The Sun: “E’ tipico di Mel B non saper tenere la bocca chiusa, ma Geri ora è sul piede di guerra. Mel B ha inviato messaggi le ragazze per raccontare tutto quello che aveva detto durante l’ospitata in tv, ma non ha chiesto scusa a nessuna, nemmeno a Geri. Dovrebbe far qualcosa per allentare la tensione che si è creata nella band perché Geri certo non dimenticherà mai quello che è successo, anche perché Mel B insiste nella sua versione dei fatti”. Reunion a rischio? (Daily Mail e The Sun)