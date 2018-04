ROMA – Ha fatto il giro dei media il nuovo gossip su Anna Tatangelo, la cantante che per anni è stata la compagna di Gigi D’Alessio. È stato il sito Dagospia, a lanciare l’indiscrezione di un presunto incontro la Tatangelo e Stash, il cantante dei The Kolors.

I due, che hanno tre anni di differenza, sarebbero stati visti insieme in un locale milanese, il Major. Anna, infatti, ha 31 anni, Stash 28.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Appena si è diffusa la voce lanciata da Dago, il cantante non ha perso tempo e su Instagram ha fatto chiarezza smentendo tutto: “Si è alzato un polverone, ma io e Anna non stiamo insieme e ieri non siamo usciti insieme. Considero Anna come una sorella e le mando un grosso bacio”.

Poche settimane fa era toccato a D’Alessio finire su Dagospia per una sempre presunta simpatia con una fan in particolare. Fan famosa e affettuosissima che altri non sarebbe che Loredana Lecciso. Voce mai confermata, in ogni caso.