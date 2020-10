Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci, chi è il ragazzo del presunto flirt

Tra Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci ci sarebbe un flirt, cominciato prima che la showgirl entrasse nella casa del Grande Fratello Vip.

Chi è Stefano Coletti, il ragazzo del presunto flirt con Elisabetta Gregoraci? Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip proprio la Gregoraci ha ha cercato di fare chiarezza sulla sua vita amorosa fuori dalla Casa.

Signorini le ha chiesto: “Siccome ti conosco so che abbiamo toccato un tasto vero che avresti preferito non toccare. Adesso ti farò una domanda precisa e spero che mi darai una risposta sincera. Anche perché se non mi risponderai sinceramente, avrò modo di dimostrare che la tua non è una risposta sincera. Ti faccio due nomi: il primo nome è Piero, il secondo nome è Stefano. Quale di questi due nomi è legato al tuo presente?”.

Elisabetta ha quindi ammesso: “Non conosco nessun Piero di Montecarlo, conosco uno Stefano. Piero de Il Volo lo conosco ma non abbiamo mai avuto una storia. Ma che sta succedendo là fuori? Stefano fa parte di un gruppo ma ci sono tante altre persone, anche un Riccardo”.

Arianna David svela tutto a Mattino 5: “Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Stefano Coletti”.

Chi è Stefano Coletti

Classe 1989, Stefano Coletti è un pilota originario di Monaco ma vive da tantissimi anni a Monte Carlo. La passione per i motori nasce sin da piccolo a 14 anni inizia a correre sui go kart e già due anni più tardi gareggia nella Formula BMW, nel 2006 entra a far parte della scuderia della Renault per poi passare alla Formula 3. Nel 2011, però un brutto incidente mette a rischio la sua carriera, ma il pilota non si è mai dato per vinto.

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci si seguono sui social e sembrerebbe che la loro relazione sia iniziata questa estate e il soprannome con cui firma gli aerei dedicati alla bella showgirl è Rio. (Fonte Leggo).