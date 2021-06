Stefano De Martino, Andrea Delogu e Paola Di Benedetto: l’infortunio e la gita in barca

Cosa accomuna Stefano De Martino, Andrea Delogu e Paola Di Benedetto? Per ora nulla, ma sono tutti single da poco e il gossip viaggia. Questo perché Stefano De Martino in un modo o nell’altro si è trovato a che fare con entrambe, tra un infortunio e una gita in barca.

Stefano De Martino e Andre Delogu

Partiamo da loro due. “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”, scrive Andrea Delogu in una delle Instagram Stories pubblicate, lasciando supporre che sia rimasta vittima di un infortunio e lui l’ha riaccompagnata a casa. Lui, sempre via Instagram, risponde condividendo le immagini sul suo account.

I due sono entrambi single da poco e basta questo a scatenare le voci di gossip, secondo cui ci sarebbe molto di più che una semplice amicizia.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto

I due sono stati pizzicati assieme dal magazine Chi mentre erano in relax nel mare di Capri, sulla barca del conduttore campano. Da tempo l’ex di Belen Rodriguez è single. E Paola? Anche lei è single? Pare di sì. Sembra infatti che la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si sia di recente lasciata con Federico Rossi. Anche qui allora si sono scatenate le voci di gossip.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto in barca ovviamente non erano soli. Con loro c’erano Adelaide, la sorella di De Martino, e diverse sue amiche. Insomma, nessuna love story segreta tra il napoletano e la Di Benedetto ma soltanto un’amicizia? Vedremo se sarà così.