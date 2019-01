MILANO – Stefano De Martino e Belen Rodriguez più uniti che mai. Nonostante l’ex ballerino di Amici sia nuovamente fidanzato.

Per De Martino, infatti, dopo la fine della relazione con Gilda Ambrosio, l’amore è tornato con la modella Chiara Scelsi. Lui e l’ex moglie argentina, comunque, non rinunciano a passare del tempo insieme, grazie al figlio Santiago.

Il settimanale di gossip Diva e donna li ha fotografati a Milano mentre trascorrevano un pomeriggio tutti e tre insieme, molto affiatati, come non li si vedeva da tempo.

Nelle immagini si vedono Belen e Stefano che passeggiano a braccetto e ridono e scherzano con aria complice. Come ricorda Leggo.it, proprio di recente la nuova fidanzata di De Martino, Chiara Scelsi, ha incrociato la Rodriguez in un negozio, ma questa, non si sa se volutamente o meno, è uscita senza salutarla.