MILANO – Un nuovo amore sotto l’albero per Stefano De Martino. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi che ha pizzicato l’ex marito di Belen Rodriguez a spasso per Milano con l’affascinante modella Chiara Scelsi.

Lì dove non è arrivata Gilda D’Ambrosio, è riuscita la bella Chiara. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini tra i due sarebbe appena sbocciata una “nuova amicizia dai contorni intriganti”. Di più non è dato sapere ma il ballerino e la modella sono stati visti di notte a passeggio per le strade di Milano mentre si dirigevano a casa di lui o di lei.

Insomma, resta tutto al condizionale, anche perché i diretti interessati non anno al momento commentato la notizia. Ma secondo i bene informati la bella Chiara potrebbe finalmente riuscire nell’impresa di espugnare il cuore dell’affascinante ballerino. Anche perché nessun riavvicinamento si registra tra Belen e De Martino, nonostante la fine della storia tra la showgirl argentina e il pilota Andrea Iannone.