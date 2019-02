Stefano De Martino, la confessione sul figlio Santiago: “Ho paura…”

ROMA – Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista al magazine Vanity Fair Italia. L’ex marito di Belen Rodriguez ha dichiarato quanto è stato importante partecipare ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, e ha precisato che se tornasse nell’anonimato non avrebbe alcun problema: “Sono un ballerino e faccio questo lavoro perché lo amo molto ma se dovessi tornare nell’anonimato non avrei nessun problema”.

Il ballerino napoletano ha poi aggiunto: “Arrivare in tv è stato un passo molto importante per la mia carriera, dopo una serie di provini sbagliati. Dopo Amici il mio obiettivo era guadagnare quello che bastava per continuare a ballare”.

Nella sua lunga intervista al magazine, De Martino ha espresso il suo desiderio di volere adottare un bambino. In una recente intervista a ‘Rivelo’ nuovo programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, il ballerino è tornato sull’argomento. Ha infatti affermato che il piccolo Santiago vorrebbe un fratellino, ma lui non può accontentarlo perché ha paura della precarietà dei rapporti: “È colpa della mia paura nei confronti della precarietà dei rapporti, non posso accontentarlo”.

Inoltre, Stefano De Martino ha precisato che ha parlato con un avvocato per poter adottare un bambino come padre single ma è alquanto difficile.