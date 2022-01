Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ritorno di fiamma? Lui la va a prendere all’aeroporto

Stefano De Martino e Belen Rodriguez fotografati insieme in aeroporto. Il conduttore e ballerino è stato fotografato con l’ex compagna nell’aeroporto di Malpensa. Dopo un viaggio in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini, raccontano le cronache, la showgirl argentina ha deciso di farsi venire a prendere all’aeroporto di Malpensa a Milano proprio dall’ex marito e padre del suo Santiago.

Belen e il suo ex compagno Antonino Spinalbese

Solo amicizia? Solo buoni rapporti? Chissà. Belen d’altronde sono mesi che ormai non si fa più vedere col suo ex compagno Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì.

Stefano De Martino e Romina Jr Carrisi, la nuova fiamma del ballerino è la figlia di Al Bano e Romina

Belen o non Belen comunque Stefano De Martino in questi giorni è stato più volte accostato a Romina Jr Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Almeno così scrivono i siti specializzati. Romina Jr è ormai diventata una degli ospiti fissi del programma Rai Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. E proprio tra i corridoi degli studi Rai si sarebbero conosciuto i due. Sarà vero? Sarà falso? E’ solo una voce? Non resta che aspettare le prossime settimane per capirne di più.