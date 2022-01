Stefano De Martino e Romina Jr Carrisi, la nuova fiamma del ballerino è la figlia di Al Bano e Romina

La nuova fiamma di Stefano De Martino è Romina Jr Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Almeno così scrivono i siti specializzati. Romina Jr è ormai diventata una degli ospiti fissi del programma Rai Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. E proprio tra i corridoi degli studi Rai si sarebbero conosciuto i due. Sarà vero? Sarà falso? E’ solo una voce? Non resta che aspettare le prossime settimane per capirne di più.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino ha 33 anni ed è nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata. E’ alto 186 cm per un peso forma di poco più di 70 kg. De Martino è sia un ballerino che un conduttore televisivo. Dopo i primi passi ad Amici di Maria De Filippi, come ballerino, si è dedicato soprattutto alla conduzione televisiva e negli anni ha condotto diversi programmi soprattutto in Rai.

La vita privata di Stefano De Martino

Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, nel 2012 si fidanza con la showgirl argentina Belén Rodríguez con cui si sposa il 20 settembre 2013.

Il 9 aprile 2013 diventerà padre di Santiago. I due si separano nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019. I due si sono lasciati nuovamente nel maggio 2020.