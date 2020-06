ROMA – Belen Rodriguez continua la sua vita a Milano senza, almeno per il momento, Stefano De Martino che nel frattempo manda cuoricini, su Instagram, alla sua ex Emma Marrone.

I due si erano lasciati nel 2012 dopo che De Martino aveva tradito la cantante salentina proprio con Belen.

Ora qualcuno sta ipotizzando un possibile ritorno di fiamma tra Stefano ed Emma. Ipotesi che però appare piuttosto improbabile.

Il ballerino, dopo la rottura con la showgirl argentina confermata una settimana fa da Chi, si è intanto stabilito a Napoli dove sta girando le nuove puntate del suo programma tv.

Belen è invece rimasta a Milano e si è avvicinata ad uno dei suoi migliori amici: si tratta di Mattia Ferrari, il giovane imprenditore fondatore e proprietario della Arnold Creative Communications.

Mattia in questi giorni è molto vicino a Belen e le sta offrendo il supporto necessario per affrontare questa parentesi di difficoltà.

Belen, dopo aver condiviso una diretta di meno di 5 minuti con i suoi follower per spiegare di trovarsi in un momento complicato della sua vita, “Sono una donna che soffre come tutte le altre” aveva detto giorni fa nel video condiviso su Instagram, ha scelto di non commentare più la separazione calandosi in un momentaneo silenzio.

Dalle sue parole, Belen Rodriguez ha lasciato intendere che tra lei e suo marito siano sorti problemi che già in passato li avevano portati ad allontanarsi.

Il web, a tal proposito, anche in questo caso ha iniziato a ipotizzare che De Martino potesse tradirla.

“Oggi” ha invece ipotizzato che, oltre alle corna, l’allontamento tra i due sia dovuto alla famiglia di Belen molto presente (i genitori vivono nello stesso palazzo della Rodriguez a Milano ndr), a differenza di quella di De Martino che invece appare più defilata e meno presente.

Nelle scorse ore però, malgrado il silenzio, la conduttrice di Tu Si Que Vales ha condiviso le parole di un celebre brano dei Maneskin dal titolo “Torna a casa”.

Il testo delle famosa canzone parla di voglia di riavvicinarsi a qualcuno che è andato via e gli si chiede di tornare. Belen ha voluto lanciare un messaggio al suo Stefano? (fonte: Oggi, Il Giornale, Instagram).