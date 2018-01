ROMA – Stefano De Martino vola in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi, che inizierà lunedì 22 gennaio. Si fa un selfie dall’elicottero e posta la foto su Instagram Ed è boom di like.

L’ex ballerino di amici è pronto per il reality di Canale 5 che lo vedrà non nelle vesti di concorrente ma di inviato di Alessia Marcuzzi. E sui social inizia la cronaca via immagini.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram una foto in elicottero dalla didascalia eloquente: “Captain speaking” (È il capitano che parla). Sembra davvero pronto per il programma!

La scelta dell’elicottero non è un caso: da lì, infatti, i naufraghi dovranno lanciarsi per raggiungere l’isola. Sarà questa la prima e più temuta prova.