ROMA – Stefano De Martino, tornato dall’Honduras, ha finalmente potuto riabbracciare suo figlio Santiago.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

De Martino, dopo essere andato a prenderlo a scuola, ha portato il piccolo Santiago a spasso per Milano. Lo tiene per mano, lo vizia un po’, se lo mette sulle spalle orgoglioso e felice, sfoggiando grandi sorrisi e pupazzi per giocare. Queste le foto pubblicate dal settimanale Oggi.