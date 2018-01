ROMA – “Sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono: cerco di trasmettere di continuo a Santiago il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a lui piace, i grandi devono lavorare. È la prima volta che mi stacco da lui per così tanto tempo”. Stefano De Martino si racconta in un’intervista esclusiva ad Oggi.

L’ex di Bélen spiega così la scelta di essere partito come inviato per L’Isola dei Famosi e racconta il rapporto che sta costruendo con il figlio:

“Santiago ha capovolto ogni mia prospettiva, ha cambiato tutte le mie priorità… Lui è il mio carburante e ogni cosa che faccio, la faccio con una motivazione in più, e quando intraprendo un progetto, ora sento di farlo anche per lui… In una vita passata devo aver fatto qualcosa di grandioso per meritarmi un figlio così, perché è super sensibile, comprensivo, attento. A volte mi sembra più grande dell’età che ha, al punto che spesso trovo rifugio in lui, un appoggio e un sostegno quasi paradossale, perché quando passiamo il tempo insieme io mi rassereno”.

Stefano De Martino confida al settimanale che dopo la separazione