Nonostante la smentita di Stefano De Martino con una storia su Instagram, Dagospia rilancia il suo gossip dell’estate: l’ex ballerino di Amici starebbe con Alessia Marcuzzi. E sarebbe stata la sua stessa ex moglie Belen Rodriguez a scoprirlo sull’iPad di lui.

Immediato, dopo la smentita di De Martino, anche il criptico commento – sempre rigorosamente via Instagram – della Marcuzzi. Ha postato una foto con un libro di Woody Allen dal titolo esplicativissimo: A proposito di niente.

Nel frattempo, comunque, Belen non sembra perdersi d’animo. Ha trascorso il fine settimana in costiera, al compleanno dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con il quale, sempre secondo Dagospia, avrebbe una amicizia.

Scrive il sito di Roberto D’Agostino:

“La prova che Belen era alla festa di Gianmaria Antinolfi appare sul profilo Instagram di Rossella Catapano, una delle invitate alla festa di Gianmaria Antinolfi, come dimostrano le sue stories. Non solo la location che compare nelle immagini è la stessa di quella postata da Belen, ma è la stessa Catalpano a riprendere Belin Belen che si scatena in pista al Circolo Rari Nantes di Napoli…”. (Fonti: Instagram, Dagospia)