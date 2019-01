ROMA – Stefano De Martino è rifatto? Per la prima volta, dopo anni, il ballerino racconta la verità sui suoi ritocchini. Intervistato da Fanpage l’ex di Belen Rodriguez ammette: “Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta”. De Martino confessa di essere ricorso per la prima volta alla chirurgia estetica per il naso. “Perché me l’ero spaccato”, spiega. Incalzato dalle domande il bel napoletano aggiunge che ha anche “messo a posto qualcosina, tipo i denti”. Non specifica però altri interventi.

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per altri rumors sulla sua vita privata, a cominciare dalla sua chiacchieratissima vita sentimentale. Non è fidanzato con la giovane modella Chiara Scelsi, con la quale era stato paparazzato una sera a Milano. Né è tornato con Belen, come si favoleggiava dopo che il settimanale Diva e Donna li aveva immortalati insieme abbracciati con la fede al dito di lei. “Non sono fidanzato – smentisce De Martino – In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni.”

L’unico vero flirt attribuitogli in questi anni è quello con Gilda Ambrosio: “L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda – spiega – Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”. Elusivo infine su Emma Marrone: “La nostra storia è nata sotto i riflettori. Lei è una cantante bravissima”.