ROMA – “Sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono: cerco di trasmettere di continuo a Santiago il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a lui piace, i grandi devono lavorare”. Parola di Stefano De Martino, che si racconta in un’intervista al settimanale “Oggi”. E parla anche della separazione da Belen, che non sarebbe stata affatto indolore.

“Mi sono colpevolizzato tanto, non glielo nascondo, ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a metà… Mi sono rivolto a uno psicologo infantile e mi ha consigliato di essere sincero con lui perché se ometti qualcosa a un bimbo non fai altro che stimolare la sua curiosità…. Ho spiegato a Santiago che io e la mamma non andavamo più d’accordo, ma che gli volevamo tantissimo bene, che non avremmo vissuto più nella stessa casa, ma che quanto successo fra noi, non sarebbe mai successo fra di noi. E da allora gli dico che noi non ci lasceremo mai”.

Stefano conclude parlando della sua attuale situazione sentimentale: “Non sono innamorato, ma se lo fossi avrei fatto di tutto per portarmi dietro chi amo. Sarei comunque partito: ci sono cose che devono continuare a prescindere da quello che si prova… Ci si racconta che con l’età il sentimento diventa più razionale, ma devi sentire la scossa. Nessuna scossa, al momento”.