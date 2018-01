ROMA – E’ ancora blindato il cuore di Stefano De Martino, che dopo l’addio a Belen sembrava aver trovato conforto tra le braccia della bella Gilda Ambrosio. Il ballerino di Amici, che a giorni partirà per l’Honduras come corrispondente dall’Isola dei Famosi, mette le cose in chiaro a Verissimo: “Sono single”.

Prima di salutare l’Italia De Martino si è confessato nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della sua vita e dei suoi progetti per il futuro:

“Per me fare L’Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti”.

Poi De Martino smentisce i rumors di un suo presunto fidanzamento con la blogger Gilda Ambrosio che i bene informati dicevano avesse presentato persino al piccolo Santiago:

“Alla mia età – ha rivelato – i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione”.

Nessuna legame quindi con Gilda con la quale ha trascorso le vacanze di Capodanno. De Martino mette le cose in chiaro anche su Belen. E agli irriducibili romantici che sperano in un ritorno di fiamma, fa sapere: