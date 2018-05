MILANO – Fresco di ritorno dall’Honduras, dove ha lavorato come inviato all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino trasloca e prende casa a Milano proprio vicino a quella in cui fino a due anni fa viveva con l’ex moglie, Belen Rodriguez, e il loro figlio Santiago. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Secondo l’articolo e le foto pubblicate in esclusiva da Chi, infatti, il ballerino napoletano avrebbe preso casa proprio a 300 metri da Belen.

Probabilmente il trasloco è un modo per stare più vicino al piccolo Santiago, che nel nuovo appartamento del padre troverà ad aspettarlo una cameretta arredata in perfetto stile Pirati dei Caraibi.

Secondo quanto scrive Today