Stefano Sala: “Dayane Mello? Il nuovo fidanzato...”

ROMA – Stefano Sala, prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo Tv”. E nell’intervista Stefano Sala ha parlato dell’ex fidanzata Dayane Mello.

Sala ha svelato di avere un ottimo rapporto con la modella brasiliana, dalla quale ha avuto quattro anni fa la figlia Sofia. Stefano ha instaurato un buon legame pure con Carlo, il nuovo fidanzato di Dayane nonché erede di un’importante famiglia italiana di imprenditori.

“Siamo una famiglia allargata. Spesso ci ritroviamo tutti insieme qui da me al lago. Carlo è un bravo ragazzo e sono contento per loro. Sono un fan dell’amore e spero che la loro storia continui”. Poi Sala ha anche parlato della fidanzata Dasha: “Io e Dasha siamo una coppia matura. Sono molto innamorato di Dasha e lei non è gelosa”.