Taryn Power è morta: il ricordo della sorella Romina sui social

ROMA – E’ morta Taryn Power, sorella di Romina. Taryn aveva 67 anni ed è stata proprio la moglie di Al Bano a dare la notizia sui social.

Ecco il post di Romina Power:

“Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia – si legge nel post – Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.