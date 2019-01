ROMA – “Massimo Boldi ha un rapporto speciale con Taylor Mega“.Il sito Gossip e Tv è certo: l’attore 73enne avrebbe una relazione molto affettuosa con la formosa e chiacchieratissima concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Tra gli indizi del possibile flirt, alcune frasi tenere postate dall’attore su Instagram, dedicate, appunto, alla bella friulana. Un post su tutti, dove Taylor viene definita “molto carina, riservata e simpatica”. La foto poi è stata rimossa una volta che lei ha fatto il suo ingresso nel reality. Ma i rumors restano.

I due sono anche spesso apparsi insieme nelle stories del chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. La Mega quest’estate è diventata molto popolare anche per le voci di un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore.

Della vita privata di Taylor Mega, la naufraga più chiacchierata della nuova edizione dell’Isola dei famosi, si conosce solo un flirt con Flavio Briatore e una relazione con il trapper Sfera Ebbasta, di cui ha parlato nel corso di un’intervista a Diva e Donna rilasciata poco prima di partire per l’Honduras.

Tra Taylor Mega – nome d’arte di Elisia Todisco – e Sfera Ebbasta – al secolo Gionata Boschetti – c’è stata una relazione sentimentale che pareva avere tutti i presupposti per durare.

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto, come lei stessa ha raccontato: “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento”, ha confidato la 24enne a Diva e Donna.