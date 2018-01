ROMA – Selvaggia Roma, ex concorrente di Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzato, Francesco Chiofalo, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Vai a dire di essere stato violentato. Forse diciamola tutta, in realtà non riesci ad avere rapporti sessuali, meglio che mi sto zitta. Poi c’è da dire che hai problemi con la pulizia in casa, lasciamo stare”.

E ancora: “Francesco è stato falso nel mentre era con me – replica la Roma a un commento -. Tranquilli, l’importante è che lo so io e non voi. Per me può solo che morire nel passato quella brutta persona. Perché è veramente brutta…”. E ancora: “Infatti per me la ruota è girata benissimo, per lui non credo proprio. Le persone cattive pagano poi. E infatti sta pagando”.

Chiofalo, da parte sua, ha replicato accusando Selvaggia Roma di aver pubblicato una loro telefonata privata. Per questo, Chiofalo, ha scritto che risolverà la questione in tribunale.