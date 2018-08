ROMA – Lara Zorzetto, finita l’avventura di Temptation Island [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e chiusa definitivamente la storia con Michael De Giorgio, ha scritto una dedica particolare a Fabio Ferrara, ex di Ludovica Valli.

Il messaggio all’amico Ferrara è quasi una dedica d’amore. “Ti voglio bene – ha scritto lei – Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p…e che non mi fai pubblicare foto ahahah… Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c’è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua”.