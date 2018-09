NOTO – Con oltre mezzora di ritardo, come da tradizione, Chiara Ferragni è giunta all’altare. E lo ha fatto in grande stile, come tutti si aspettavano: l’abito bianco firmato Dior creato appositamente per lei dalla stilista Maria Grazia Chiuri, è spettacolare. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Al braccio del padre Marco, la sposa ha percorso un giardino che sembrava incantato, tra cascate di rose. Al termine del percorso ad attenderla c’era il suo Fedez, visibilmente teso.

L’abito bianco candido in tulle con spacco è da favola e ricorda molto quello nuziale di Grace Kelly, con il lungo strascico e il bustino di pizzo accollato. Camicia bianca e completo blu notte ma niente papillon per il rapper. Il piccolo Leone invece ha sfoggiato salopette e camicia bianca abbinati all’abito del padre.

Gli ospiti sono arrivati tutti con rigoroso anticipo a bordo dei van neri con i vetri oscurati. La Dimora delle Balze, da casale dell’Ottocento si è trasformata in un giardino incantato. Davanti alla dimora, lungo la strada che collega Noto a Palazzolo Acreide, ci sono auto della polizia e dei carabinieri per il servizio d’ordine mentre alcuni bodiguard all’ingresso si accertano che chi entri abbia l’invito.

Nella carreggiata opposta ci sono decine di camaramen e cronisti. Tanti i curiosi piazzati sotto un sole cocente nel tentativo di fotografare qualche vip.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev