Thomas Santu nuovo fidanzato di Virginia Raffaele: età, biografia, Instagram, vita privata

Thomas Santu è il nuovo fidanzato di Virginia Raffaele. Anche lui attore, ha una decina di anni meno della nota comica. I due sono stati pizzicati insieme negli ultimi giorni, proprio mentre va in onda Lol 2, il format comico nel cui cast c’è anche la Raffaele.

E’ stato il settimanale Oggi a pubblicare le foto dei due fidanzati avvinghiati per le strade di Milano. Abbracciati prima, poi protagonisti di tanti baci. Ufficialmente, i due si dichiaravano single. Ma, almeno per una sera, sono stati visti allontanarsi insieme, come due fidanzatini.

Chi è Thomas Santu: età, altezza, biografia, vita privata, Instagram

Thomas Santu è nato nel 1991 a Civitavecchia. Attualmente ha dunque 31 anni e vive a Roma. Attore e cantante, attualmente interpreta a teatro il ruolo che fu di Richard Gere in Pretty Woman. E’ alt0 183 centimetri e ha occhi verdi.

Ha recitato sia al cinema in Io, Leonardo del regista Jesus Grazie Lambert sia in tv nella serie Disney I cavalieri di Castelcorvo. Ma è a teatro che si è svolta, finora, la maggior parte della sua carriera. Il regista che l’ha diretto più volte è Diego Ruiz. Nel suo curriculum anche alcune pubblicità (come quella del Buondì Motta). Ha anche un account ufficiale su Instagram, sul quale posta immagini relative al suo lavoro, ma anche qualche scatto privato.