Tina Cipollari incinta? La foto sospetta mentre passeggia col marito

ROMA – Tina Cipollari è incinta? Il settimanale “Nuovo” ha pizzicato Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli a passeggio a Ostia. La coppia ha tre figli – Mattias, Francesco e Gianluca – e visto che la vamp di Uomini e Donne è stata sorpresa a leggere un opuscolo sull’amniocentesi (esame che si fa in dolce attesa) e considerate le nuove rotondità, c’è chi sospetta una quarta gravidanza.

"Io e Chicco abbiamo lottato per salvare il nostro matrimonio – ha detto Tina di recente – se dovessi sapere che il mio ex marito è felice con un'altra donna andrei alle nozze e pretenderei di essere la testimone".