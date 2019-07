ROMA – Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen. La notizia è stata data in esclusiva da Dagospia, sito solitamente molto bene informato sul gossip e i suoi dintorni.

Scrive il sito di Roberto D’Agostino che la cerimonia si è svolta la sera di sabato 13 luglio alle 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici. Tiziano Ferro si è sposato con Victor, un cinquantenne di Los Angeles, la città dove il musicista si è trasferito. Alla cerimonia erano presenti anche i genitori del cantante. La cena è stata blindatissima. Il Corriere della Sera aggiunge anche il cognome dello sposo: Allen.

Tiziano Ferro paparazzato nel 2017 con un americano a Taormina.

Forse era proprio Victor il misterioso uomo con cui Tiziano Ferro era stato beccato nel 2017 in Sicilia. Lo scoop era del settimanale Gente che lo aveva paparazzato a Taormina in compagnia di un misterioso uomo. Il cantante di Latina, 37 anni, in vacanza tra una data e l’altra del suo tour “Il mestiere della vita”, appariva felice e sorridente nelle foto. Accanto a lui c’era sempre un uomo che, secondo il settimanale Gente, sarebbe un americano di qualche anno più grande di lui. I due all’epoca sarebbero stati insieme solo da qualche mese.

La fuga in America per avere un figlio.

“Se sono in America è anche perché voglio un figlio, e lo voglio anche da solo”. Così Tiziano su Vanity Fair nel 2016 raccontava la sua nuova vita a Los Angeles. Sullo stesso settimanale, era il 2010, il cantante aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. (Fonte Dagospia).