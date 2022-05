Tom Cruise e Nicole Kidman, la figlia Isabella rinuncia al lusso e all’attico dei genitori

Avrebbe potuto sfruttare la notorietà dei genitori e vivere sotto i riflettori ma Isabella Kidman Cruise, figlia degli attori Tom e Nicole. Ma quando nel 2017 si è trasferita in Inghilterra ha rifiutato l’offerta del padre di abitare nel suo lussuoso attico londinese. Ha preferito mantenere un basso profilo, vivere una vita normale con il marito britannico e il rettile da compagnia. Con due attori multimilionari come genitori, Isabella Kidman Cruise, 29 anni, avrebbe potuto avere a Hollywood dei ruoli importanti nei film e vivere in lussuosi attici.

Ma, secondo quanto riferisce The Mirror, la figlia maggiore di Tom Cruise e dell’ex moglie Nicole Kidman preferisce Londra a Los Angeles. Evita il culto delle persone famose e trascorre una vita semplice a Croydon con il marito Max Parker e il loro rettile domestico. Sembra che abbia persino rifiutato l’offerta di suo padre di vivere nel suo attico londinese per essere più vicina ai genitori di Max. Ma Isabella – chiamata anche Bella – preferisce mantenere un basso profilo, abita in una casa con tre camere da letto.

La figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman

“Se si fosse avvicinata non l’avrei riconosciuta, non ho dimestichezza con le celebrità” ha detto nel 2017 una vicina di nome Emma. “Hanno un rettile, vediamo la luce rossa della vasca. Questo è tutto ciò si sa. È molto misteriosa. Suppongo che abbia deciso di vivere fuori dai riflettori. Povera ragazza, non so perché abbia scelto Croydon!”. Isabella e Max si sono sposati nel 2015, appena un anno dopo il primo incontro e anche il giorno del loro matrimonio è stato di basso profilo, assenti i famosi genitori della sposa per impegni di lavoro.

I genitori e il matrimonio

Il matrimonio di Scientology della coppia al sontuoso Dorchester Hotel di Londra è stato riservato agli amici intimi e alla famiglia. I co-protagonisti di Eyes Wide Shut – sono stati sposati dal 1990 al 2001 – hanno adottato Isabella nel 1992, e nel 1995 il fratello minore, Connor Cruise. Nonostante i genitori abbiano un patrimonio complessivo di circa 700 milioni di euro, Isabella ha voluto lavorare e mantenersi. Sul suo account Instagram promuove vari design artistici, il suo sito Web vende stampe in edizione limitata da $ 30 e borse di tela trendy a $ 19.