ROMA – Si sono celebrate lo scorzo weekend a Montalcino le nozze di Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Al matrimonio c'erano proprio tutti, vip e famiglia allargata, compresa la ex di lui Alessia Marcuzzi che ha fatto da testimone alla sposa. Ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di Tommaso, il primogenito di Inzaghi nato dalla relazione con la Marcuzzi.

Il figlio adolescente della ex coppia è stato costretto a disertare la cerimonia per gravi problemi di salute. Tommaso Inzaghi è infatti ricoverato in ospedale per una polmonite che, pare, lo costringerà a letto per un bel po’.

E’ stata la stessa Marcuzzi a pubblicare su Instagram una foto del ragazzo sdraiato su un letto d’ospedale con accanto la sorellina Mia, nata dalla precedente relazione di Alessia Marcuzzi con Francesco Facchinetti.

“Tutto sotto controllo”, ha scritto mamma Alessia su Instagram. Tommaso, comunque, non si è perso un attimo delle nozze di papà Simone, grazie alla diretta Facetime.