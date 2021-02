Top Escort 2020, la classifica di Escort Advisor con le 10 Escort più votate d’Italia: vincono Niky di Roma e Veronika di Milano

Top Escort 2020, ecco la classifica stilata da Escort Advisor. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa. La classifica è stata presentata con un talk show in stile Notte degli Oscar condotto dallo speaker radiofonico Fabio De Vivo. L’evento si è tenuto online la mattina di martedì 2 febbraio 2021.

Il conduttore ha alternato le premiazioni a curiosità sul settore. Sei escort professioniste si sono raccontate, in un momento dedicato solo a loro. Una sorta di “Oscar delle escort”, che però hanno votato gli utenti con le oltre 80.500 recensioni scritte solo nel 2020.

Top Escort 2020: classifica escort più votate

Niky di Roma (113 recensioni) e Veronika di Milano (53) sono rispettivamente la escort e la escort trans migliori d’Italia per l’anno 2020. Oltre a loro sono state altre quattro le professioniste che hanno ricevuto una nota di merito attraverso le recensioni degli utenti del 2020.

Due i “riconoscimenti speciali”. Uno a Rachele dalla provincia di Monza per il maggior numero di recensioni mai ottenute su Escort Advisor (225). Uno a Lena di Bergamo per come ha affrontato il 2020, raccontato dalle sue recensioni. Due le “menzioni emergenti”: Lola della provincia di Novara e Vicky Lopes di Milano.

Top Escort 2020: la classifica stilata dagli utenti

La classifica è stilata direttamente dagli utenti: in base al numero delle recensioni ricevute nel 2020 e al loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Le escort vengono premiate direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze.

Le classifiche riservano sorprese e nelle top 10 risultano professioniste da tutta Italia. Ecco la classifica completa.

“La Classifica di Escort Advisor rappresenta tutte quelle escort che non si improvvisano nel sesso a pagamento, ma che investono nella propria reputazione. Sono donne che scelgono questo lavoro, che si impegnano per essere le migliori – commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor – Lo vediamo bene dalla presentazione che abbiamo organizzato quest’anno, non sono di certo ragazze di strada o sfruttate: eleganza, intelligenza e professionalità caratterizzano ognuna di loro. Con un evento del genere presentato da un professionista come Fabio De Vivo continuiamo a sdoganare un argomento da sempre considerato “scandaloso” ma anche a sensibilizzare sul tema della sicurezza e trasparenza che le recensioni garantiscono a utenti ed escort”.

Escort Advisor: cosa è e come funziona

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.

Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha quasi 3 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com – Amazon). E’ attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.

Escort Advisor: il report con i dati del settore nelle città e province in Italia

