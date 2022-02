Totti e la felpa col codice fiscale stampato sopra, nel video in cui chiede rispetto per la privacy (Foto Ansa)

Francesco Totti utilizza una felpa col proprio codice fiscale stampato sopra. Non c’è niente di male e non è una novità assoluta. Ma fa sorridere che la indossi in un video in cui chiede rispetto per la propria privacy (e per quella della propria famiglia).

L’ex capitano della Roma ha infatti tentato di mettere a tacere le voci che lo vorrebbero in crisi con la moglie Ilary Blasi. Sia chiaro, il codice fiscale di una persona non è un dato particolarmente sensibile. Basta conoscerne luogo e data di nascita e si può calcolare online in pochi secondi. Solo che gli utenti dei social hanno fatto notare questa coincidenza.

Totti e il video messaggio contro le “fake news”

Nel video messaggio pubblicato in una storia sul profilo ufficiale Instagram, Totti dice: “Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

La felpa col codice fiscale

Non è la prima volta che la felpa di Totti viene allo scoperto. Qualcuno lo avrà già notato in qualche vecchia story pubblicata da Ilary Blasi sui social. La felpa è del brand romano “In case you didn’t know who I am” che produce il modello con il codice fiscale e il marchio sul cappuccio (che significa “Nel caso non sapeste chi sono”, letteralmente).