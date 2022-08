Totti: “Guai a chi tocca Ilary. Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato” (foto Ansa)

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio dopo 20 anni insieme. La storica coppia ora parla attraverso i comunicati o attraverso le dichiarazioni degli amici in attesa di incontrarsi per definire la separazione.

Totti: “Guai a chi tocca Ilary, resta sempre mia moglie e la madre dei miei figli”

Alex Nuccetelli è un pr romano amico di vecchia data dell’ex capitano della Roma. Nuccetelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera. Il pr parla a nome dell’ex capitano della Roma: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo 20 anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo”.

“Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato”

“Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato” ha aggiunto Totti. Il motivo scatenante, stando alle parole di Totti, sembra essere legato a Ilary e non alla relazione con Noemi Bocchi. Chissà se la Blasi vorrà replicare a queste parole.

Francesco Totti sceglie avvocato matrimonialista famoso per una separazione senza traumi per i figli

Novella 2000 svela intanto che Totti avrebbe arruolato nel suo team di avvocati la matrimonialista Anna Maria Bernardi De Pace, l’ex suocera di Raoul Bova. La donna dovrebbe lavorare accanto ad Antonio Conte, il legale di fiducia dell’ex calciatore. L’obiettivo di Totti sarebbe quello di arrivare ad una separazione consensuale e meno dolorosa possibile per i figli, proprio questo quello che la De Pace consiglia ai suoi clienti.