ROMA – L’assenza di Ilary Blasi e Francesco Totti al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, il 1 settembre scorso a Noto, è stata notata da molti che si sono chiesti quale fosse il motivo del rifiuto. Solo oggi spunta fuori la verità.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, infatti, pare che l’ex capitano della Roma e Ilary abbiano deciso di disertare le cerimonia perché non avrebbero gradito la modalità in cui hanno ricevuto la “partecipazione”: un video-invito social di fronte a milioni di follower.

“I due – spiega la rivista diretta da Alfonso Signorini – si erano in un certo senso auto-invitati e subito Fedez e Ferragni avevano provveduto ad invitarli ufficialmente via social. Una modalità troppo moderna, che Totti e Ilary secondo quanto ci risulta non hanno gradito”.

L’invito infatti era avvenuto dopo una dichiarazione di Ilary. La Blasi aveva rivelato di essere ancora in attesa di essere invitata a queste nozze. Ma poi la coppia ha deciso di non prendere parte all’evento dell’anno, portando il pubblico ad avere dei dubbi, anche perché non sono stati gli unici assenti.

Grandi assenti delle nozze sono stati sicuramente J-Ax e Rovazzi. I due, che fino a qualche tempo fa erano grandi amici di Fedez, non ha preso parte all’evento. Se Rovazzi aveva rivelato apertamente che i suoi rapporti con il rapper non sono più gli stessi, sull’assenza di J-Ax, invece, sono in molti che vorrebbero sapere il motivo per cui non sono più insieme come un tempo.