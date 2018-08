ROMA – Chiara Ferragni e Fedez hanno postato un video su Instagram in cui invitano ufficialmente al loro matrimonio, in programma a Noto (Sicilia) il 1 settembre, Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo che la conduttrice del Grande Fratello Vip, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva espresso il desiderio di partecipare al matrimonio dell’anno.

In realtà l’invito sembra nascere proprio per l’intervista rilasciata da Ilary Blasi, in cui esprimeva il desiderio di partecipare al matrimonio delle due star dei social, quasi per partecipare a quello che è probabilmente è un po’ l’evento mediatico dell’estate. E infatti Chiara Ferragni nelle sue stories, prima del video di invito, mostra le pagine dell’intervista della conduttrice del Grande Fratello Vip.