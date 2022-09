Totti-Ilary, lei rivuole la sua collezione di borse. Ma dei Rolex (di lui) non c’è traccia

Francesco Totti e Ilary Blasi finiranno in tribunale. Le pretese da una parte e dall’altra sono troppo distanti. La conduttrice, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, avrebbe chiesto 20mila euro al mese più gli alimenti e Totti avrebbe rifiutato. Inoltre lei avrebbe incaricato il legale rappresentante di recuperare le borse che l’ex calciatore ha trattenuto dopo la storia dei Rolex (questi però spariti).

Totti-Ilary, le richieste di lei

Posizioni distanti che faranno finire la coppia in tribunale. Ad Ilary Blasi, oltre ad aver chiesto 20mila euro al mese, andrebbero anche gli alimenti (17.500 euro) per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, per un totale di 37.500 euro al mese. E così la controproposta di Totti non avrebbe tardato ad arrivare: zero euro per l’ex moglie, visto che guadagna bene, e 7.000 euro al mese per tutti e tre i figli.

L’esposto dell’avvocato di Ilary Blasi per le borse

Inoltre la conduttrice, tramite il suo legale, ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex. art. 1168 del codice civile) con lo scopo di riavere indietro le borse che le sono state sottratte dal marito. Totti infatti, come da lui rivelato in una precedente intervista, avrebbe trattenuto la collezione di borse della moglie (Gucci, Chanel e Christian Dior) dopo il caso dei Rolex scomparsi dalla sua cassetta di sicurezza.

La via della separazione extragiudiziale è fallita

Nulla da fare, insomma: le parti non hanno trovato l’accordo e si procederà a una separazione che vorrà dire muro contro muro. Totti contro Ilary. I rispettivi legali hanno tentato di individuare i capitoli sui quali lavorare per procedere a una separazione extragiudiziale, senza trovare la chiave corretta per evitare lo scontro in aula.