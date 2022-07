Totti-Ilary: Noemi, le voci di tradimenti, i messaggini e… Come è nata la separazione

Dietro la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sarebbe Noemi Bocchi, ma non solo. A confermare quello che era uscito su Dagospia nel febbraio scorso, oggi è il settimanale Chi che pubblica anche le immagini esclusive che confermano il legame fra l’ex capitano e la donna.

E’ Noemi Bocchi la nuova fidanzata di Totti?

Come pubblicato da Chi, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20:30 alle 2:30 di notte, tre giorni fa, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Totti si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda.

Lei era stata immortalata qualche fila più in su dell’ex capitano allo Stadio Olimpico. Sembrano non esserci più dubbi, ormai, che Francesco Totti stia frequentando proprio lei, anche lei separata con due bambini, uno di 8 e uno di 10 anni. Il primo incontro tra i due è stato a un torneo di padel.

Ilary e quell’aitante giovane…

Chi aggiunge anche altri dettagli: una buona parte della crisi sarebbe partita da quando Totti avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre L’isola dei famosi.

Come con le pinze va preso il nome e l’identikit del nuovo fidanzato di Ilary. Sembrerebbe chiaro che anche la ex letterina abbia un compagno da tempo. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni più recenti, tra i nomi che sono stati fatti anche quello dell’attore Luca Marinelli. L’attore, però, non ha mai confermato né smentito il gossip. Aveva però smentito Ilary Blasi a Verissimo.